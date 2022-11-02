Российские захватчики окончательно закончили разбор обломков зданий, в которые 24 октября попали украинские воины. Там базировались оккупанты из Чечни.
Речь идет о разгроме оккупантов в поселке Каиры Херсонской области, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его данным, по базированию "кадыровцев" ударила украинская реактивная артиллерия.
"Из-под завалов изъято 62 тела погибших. 53 принадлежат в/с ВС РФ (мпд Чечня). Другие нуждаются в идентификации", - добавил Штефан.
Ситуация в Херсонской области-что известно
По информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.
Гауляйтеры в регионе докладывают о якобы прекращении гражданского транспортного сообщения через Днепр.
Во временно оккупированной Каховке рашисты насильно выселяют три ближайшие улицы от берега Днепра.
Не сладко и самим оккупантам. От страха неизбежности украинского контрнаступления русские пьянствуют. Впрочем, командование ввело "сухой закон". Российские СМИ обнародовали документ, который выдали оккупационные власти в регионе.