Несколько тел все еще нуждаются в идентификации.

Российские захватчики окончательно закончили разбор обломков зданий, в которые 24 октября попали украинские воины. Там базировались оккупанты из Чечни.

Речь идет о разгроме оккупантов в поселке Каиры Херсонской области, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его данным, по базированию "кадыровцев" ударила украинская реактивная артиллерия.

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"Из-под завалов изъято 62 тела погибших. 53 принадлежат в/с ВС РФ (мпд Чечня). Другие нуждаются в идентификации", - добавил Штефан.

Ситуация в Херсонской области-что известно

По информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

Гауляйтеры в регионе докладывают о якобы прекращении гражданского транспортного сообщения через Днепр.

Во временно оккупированной Каховке рашисты насильно выселяют три ближайшие улицы от берега Днепра.

Не сладко и самим оккупантам. От страха неизбежности украинского контрнаступления русские пьянствуют. Впрочем, командование ввело "сухой закон". Российские СМИ обнародовали документ, который выдали оккупационные власти в регионе.

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