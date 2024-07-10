Оккупанты совершили преступление в районе Роботино Запорожской области.

Офис Генерального прокурора сообщил об открытии производства по обнародованному факту очередного расстрела украинских военнопленных.

"Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство этого - видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей", - сообщил Генпрокурор Андрей Костин.

Он также добавил, что по данному факту было начато уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. По данным следствия, оккупанты расстреляли украинских военнопленных в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Видео дня

"Мы знаем, что это не случайность. Это преднамеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как тех, кто отдал этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", - добавил Костин.

Россияне расстреливают украинских военнопленных - последние новости

10 июля в сети появилось видео расстрела военнослужащими армии РФ двух украинских защитников, взятых в плен. Впоследствии появилась информация, что убийство произошло в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Это не первый случай расстрела украинских военнопленных российскими захватчиками. В апреле 2024 года в сети появилось видео, как оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдались в плен в районе Крынков Херсонской области.

В феврале 2024 года в интернете появились подобные видео, где оккупанты расстреливают украинских военнопленных в районе Авдеевки и Бахмута.

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