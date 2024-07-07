Журналисты узнали, насколько выросла статистика тяжелых преступлений, совершенных оккупантами в Украине.

Количество жестоких преступлений, совершенных россиянами на оккупированных территориях Украины против собственных товарищей, стремительно возросло. Только в 2023 году до суда дошли 190 дел, хотя реальное количество инцидентов, вероятно, значительно больше.

Как говорится в материале "Новой газеты Европа", в ночь на 17 октября 2022 года российский солдат по имени Артем Терехов решил дезертировать из своего подразделения в оккупированной Луганской области. Он взял винтовку и уехал прочь автостопом. Подвезти Артема остановился бежевый микроавтобус. Водителем был российский офицер, который возвращался домой к жене.

Артем сел на пассажирское сиденье, машина поехала дальше. Впоследствии водитель свернул с главной дороги, остановил машину и попытался открыть дверь. Испугавшись, что его поймают, Артем выскочил из машины и выстрелил из оружия в офицера через пассажирскую дверь.

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Артем вытащил тело офицера из микроавтобуса и уехал. Он проехал 5 километров через еще несколько сел, потом остановил машину и пошел дальше. В лесу возле села Родаково Артем наткнулся на пункт дислокации российских войск. Он пытался застрелить солдат там, но понял, что опустошил весь свой магазин на 25 патронов, когда убивал офицера. Артема задержали и в июне 2023 года приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Из материалов дела следует, что на тот момент он был пьян.

Это лишь одно из десятков или потенциально сотен убийств, которые совершили российские солдаты на оккупированных территориях Украины.

Рост количества убийств

Анализируя судебные данные, издание подсчитало, что с января по октябрь 2023 года в оккупированной Россией Украине судили не менее 135 российских военных - это больше, чем общее количество убийств, совершенных ветеранами во всех регионах России вместе взятых. Это минимальная оценка, поскольку гарнизонные суды частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей не публикуют материалы дел в сети.

Среди других насильственных преступлений, которые инкриминировали солдатам, - непредумышленное убийство, нарушение правил обращения с оружием и нападение.

Дела о непредумышленном убийстве часто скрывают, сводя обвинения к "нарушению правил обращения с огнестрельным оружием" - более легкому уголовному преступлению. В 2023 году количество таких случаев на оккупированных территориях выросло до 32, то есть почти в десять раз.

Ранее издание исследовало, как российские ветераны продолжают совершать насилие после возвращения домой, и обнаружило, что судьи часто смягчают им приговоры и выписывают штрафы, а обычных россиян отправляют в тюрьму за аналогичные преступления.

Ссоры в окопах

В апреле 2022 года оккупант Руслан Высоцкий поссорился с сослуживцем. Во время ссоры товарищ Руслана выстрелил ему в ногу. Солдат разделили, но их командир собрал их снова, чтобы решить конфликт. Во время разговора Руслан достал пистолет и смертельно выстрелил в голову своему однополчанину после того, как тот обвинил его в гомосексуализме. Высоцкий предложил самому избавиться от тела или ложно заявить о гибели во время боевых действий. Впрочем, командиры сдали его военной полиции.

Солдат почти не наказывают за пьянство, если только они не совершают тяжкое преступление. Как и в гражданской жизни, убийства на поле боя часто возникают из-за личных конфликтов и споров, как в случае с Высоцким, но потенциал насилия значительно возрастает из-за того, что все участники вооружены. На передовой очень просто списать убийства на боевые потери, поэтому невозможно точно знать, сколько именно этих убийств произошло.

Алкоголь фигурирует в 83% случаев убийств, проанализированных изданием. Сообщается, что 76% подсудимых находились в состоянии алкогольного опьянения, что превышает средний показатель по России (67%).

"Насколько человек, страдающий ПТСР, отвечает за свои поступки? Его надо лечить, а не судить. Возможно, принудительно. Но в России это никого не волнует. Особенно на оккупированных территориях", - сказал адвокат Сергей Голубок.

Судебные эксперты признали некоторых подсудимых алкоголиками, наркоманами и людьми, страдающими такими психическими заболеваниями, как посттравматическое стрессовое расстройство. Лишь в 10% случаев обращаются к экспертам. Тем не менее, военнослужащие, у которых диагностированы психические расстройства, обычно оказываются умственно здоровыми, чтобы предстать перед судом, часто по обвинению в нападении с отягчающими обстоятельствами и убийстве.

Конечно, личные конфликты не всегда заканчиваются убийством. Солдаты часто пытаются напугать или проучить своих товарищей, целясь им в руки и ноги, или нанося им удары ножом.

В январе 2023 года пьяный российский офицер Владимир Поляков, который служил на оккупированной Луганщине, вызвал по рации одного из своих подчиненных к себе в блиндаж. Накануне во время общения с женщиной в кафе военный раскрыл конфиденциальную информацию о целях и дислокации своего батальона. По возвращении Поляков решил наказать его за неосмотрительность, выстрелив в ногу. Во время падения солдат Поляков дважды ударил его по голове рукояткой пистолета, за что получил три года и три месяца условно за превышение полномочий.

Из имеющихся дел, рассмотренных на оккупированных Россией территориях, по меньшей мере 27 касались нападений при отягчающих обстоятельствах, за исключением побоев, приведших к смерти потерпевшего. Это больше, чем было в российских военных судах в течение 2022 года.

В целом 36 дел касаются обвинений в "насильственных действиях в отношении командира" и "злоупотреблении властью", оба из которых используются для сокрытия драк и телесных повреждений.

Жертвы среди гражданского населения

Однажды поздно вечером военный грузовик остановился возле магазина в селе вблизи Старобельска Луганской области. Военнослужащие оставили грузовик, чтобы купить напитков. Якобы один из гражданских, который стоял возле магазина, начал оскорблять россиян.

Один из военных "решил напугать" мирного жителя, направив на него винтовку из кузова грузовика. Когда грузовик начал двигаться, Ефремов случайно нажал на курок и выстрелил гражданскому в грудь, убив его.

4 июля украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту убийства мирного жителя, который вместе с двумя взрослыми и ребенком ехал через оккупированную Херсонскую область в Крым.

"Они были остановлены нетрезвыми российскими военными и жестоко избиты", - сообщили в прокуратуре.

Точное количество мирных жителей, убитых российскими солдатами на оккупированных территориях, трудно оценить, поскольку российские СМИ редко сообщают о таких историях, а судебных данных остается мало. Несколько доступных российских СМИ сообщений, освещающих такие истории, касаются не непосредственно убийства мирных жителей, а речь идет об "украинских агентах", которые "планировали диверсии" или "передавали информацию Вооруженным силам Украины".

"Сообщение об убийствах, совершенных российскими солдатами в оккупированной Украине, противоречило бы официальному нарративу, согласно которому местных жителей убивают только украинские "нацисты", - отмечает издание.

Несмотря на то, что российские власти считают гражданское население в оккупированной Украине гражданами России, независимо от того, подали ли они действительно заявление на получение статуса, поскольку преступления против местных жителей на самом деле часто являются преступлениями против украинских граждан, их следует признать военными преступлениями, говорит юрист Каже Голубок. Поэтому, такие дела должен рассматривать Международный уголовный суд.

Военные преступления россиян

18 июня генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего. Правоохранители получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания.

Сегодня Костин отметил, что правоохранители установили личность этого украинского военного. "Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что также идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

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