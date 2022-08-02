Из-за огромного количества потерь, которые несет российская армия в Украине, тайная мобилизация по всей РФ не прекращается.

Российская пропаганда всячески убеждает простых россиян, что воевать престижно, ведь РФ своих не бросает. Лишь потом российские солдаты начинают понимать, во что ввязались.

Журналисты проекта FreeДом объяснили, как на самом деле обстоят дела у российских солдат и почему их боевой дух уже не поднять.

Из-за огромного количества потерь, которые несет российская армия в Украине, тайная мобилизация по всей РФ не прекращается. Вооруженные силы пытаются восполнить потери живой силы и отправляют на войну пополнение из не самых развитых своих регионов. Бурятия, которая ранее лидировала в списке количества добровольцев, пополнилась и другими не самыми развитыми республиками. Например, солдаты-тувинцы собрались воевать в Украине.

Тувинские солдаты поверили пропагандистам и отправились в Украину за лёгкой победой, стиральными машины или унитазом, отмечают журналисты.

А еще российские солдаты наконец-то начинают понимать, что никто с цветами их в Украине не ждет. Кроме того, начались проблемы с выплатами российским солдатам за участие в кровавой войне против нашей страны.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за сутки украинские военные ликвидировали еще около 140 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 41 тыс. 170 человек личного состава.

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