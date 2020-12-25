Более 180 военнослужащих получили денежные сертификаты на общую сумму более 740 тысяч гривень.

Военнослужащим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые получили ранения, выплатят денежные премии в размере 3-5 тыс. грн.

Как сообщает служба по связям с общественностью командования Сухопутных войск, соответствующее решение принял командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте такжеПеремирие на Донбассе: в Минобороны похвастались премиями для военных на полмиллиарда гривен

"Военнослужащие, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил получили боевые ранения различной степени тяжести, получат, как поощрение, денежные вознаграждения в размере от 3 до 5 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня представители командования вручили более 180 военнослужащим денежные сертификаты на общую сумму более 740 тыс. грн.

Война на Донбассе: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи