Как отметил Рустем Умеров, предоставленное Украине современное оружие изменило ситуацию на фронте.

Российская Федерация потеряла почти 36 тысяч солдат своей оккупационной армии за последние шесть недель боевых действий в Украине.

Об этом сказал министр обороны устем Умеров на открытии 17-й встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

В частности, Силы обороны и безопасности Украины вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореплавания, даже не имея собственного мощного военного флота - таковы результаты наших асимметричных действий.

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"Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, - это сила. И мы хорошо изучили этот язык", – подчеркнул министр обороны.

Также Умеров добавил, что согласно отчету Генерального штаба ВСУ, только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн" – шесть недель назад – Россия потеряла почти 36 тысяч солдат.

По его словам, оружие, предоставленное партнерами – в частности, системы HIMARS, ракеты Stormshadow, SCALP и ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard – изменило ситуацию на фронте.

По убеждению министра, дальнейшее развитие "коалиций возможностей" – в частности тех, которые касаются артиллерии, бронетехники, авиации, ВМС, ИТ и разминирования-помогут Украине вместе с партнерами защитить миллионы невинных жизней.

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", – сказал Умеров.

Другие новости "Рамштайна"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 ноября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время вступительного слова на заседании "Рамштайн-17" заверил, что США способны продолжать сохранять поддержку для Украины и оказывать помощь по безопасности одновременно с Израилем.

Также министр обороны США призвал всех участников Контактной группы предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Сейчас Германия и Франция выступили с инициативой создания новой "коалиции возможностей", которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.

По словам Остина, за время российского полнометражного вторжения с февраля 2022 года участники "Рамштайна" выделили Украине 80 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

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