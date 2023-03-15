По словам министра, речь идет об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и формировании "танкового кулака".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодняшняя встреча в формате Раштайн "внушает оптимизм".

"Ramstein 10 внушает оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасов, обучение и формирование "танкового кулака", - отметил он в Твиттере.

Резников поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за лидерство и друзей из антикремлевской коалиции за готовность стоять с Украиной до ее победы.

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Заседание Рамштайн-10-что известно

Сегодня, 15 марта, проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"). Встреча проводится в виртуальном формате. В ее начале министр обороны США Ллойд Остин заявил в частности об увеличении количества стран, которые берут обязательства усилить украинскую систему противовоздушной обороны. Также, по его информации, девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard.

Остин уточнил, что речь идет о формировании более девяти бронетанковых бригад. Кроме того, он отметил, что союзники ищут инновационное решение проблемы с боеприпасами для ВСУ.

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