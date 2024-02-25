Президент считает, что Украина будет везде иметь результат.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что получение Украиной дальнобойных ракет Taurus зависит от порядка действий Соединенных Штатов Америки. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024".

"Для нас это важно. Я благодарен канцлеру (Германии Олафу Шольцу - УНИАН), он проявил лидерство в Европе. У него мощнейший договор с нами и серьезная поддержка. Для нас очень важно это оружие, о котором вы сказали", - сказал Зеленский.

По его словам, первый шаг в этом вопросе должны сделать Соединенные Штаты Америки, а уже потом Германия.

Видео дня

"Я не о том, что канцлер зависит от президента (США Джо Байдена - УНИАН), а о том, что порядок действий по решению тех или иных видов оружия по моему опыту всегда был такой. Если Соединенные Штаты делали шаг вперед, то мы могли потом также говорить и приводить это в пример другим. Смотри, нам открыли соответствующее оружие, то давай дальше работать и с тобой. Вот и все, - сообщил президент. - Я в позитивном настроении в отношении Соединенных Штатов. Считаю, что мы будем везде иметь результат".

Возможность передачи Taurus Украине - детали

30 января сообщалось, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца относительно поставок Украине ракет Taurus.

20 февраля стало известно, что Германия, вероятно, готовится к передаче Украине ракет Taurus. Тогда сообщалось, что правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: