Президент Украины Владимир Зеленский считает, что получение Украиной дальнобойных ракет Taurus зависит от порядка действий Соединенных Штатов Америки. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024".
"Для нас это важно. Я благодарен канцлеру (Германии Олафу Шольцу - УНИАН), он проявил лидерство в Европе. У него мощнейший договор с нами и серьезная поддержка. Для нас очень важно это оружие, о котором вы сказали", - сказал Зеленский.
По его словам, первый шаг в этом вопросе должны сделать Соединенные Штаты Америки, а уже потом Германия.
"Я не о том, что канцлер зависит от президента (США Джо Байдена - УНИАН), а о том, что порядок действий по решению тех или иных видов оружия по моему опыту всегда был такой. Если Соединенные Штаты делали шаг вперед, то мы могли потом также говорить и приводить это в пример другим. Смотри, нам открыли соответствующее оружие, то давай дальше работать и с тобой. Вот и все, - сообщил президент. - Я в позитивном настроении в отношении Соединенных Штатов. Считаю, что мы будем везде иметь результат".
Возможность передачи Taurus Украине - детали
30 января сообщалось, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца относительно поставок Украине ракет Taurus.
20 февраля стало известно, что Германия, вероятно, готовится к передаче Украине ракет Taurus. Тогда сообщалось, что правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.