Нашему государству с моря грозят десятки крылатых ракет, предупредили в ВСУ.

В Черном море Россия увеличили группировку до 16 кораблей, из которых 6 - ракетоносители.

Один ракетоноситель, на котором могут быть крылатые ракеты "Калибр", - подводный, об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины. "Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, причем один - подводный. Количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц, но с учетом потраченных накануне - сейчас около трех десятков", - говорится в сообщении.

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Напомним, 14 января по состоянию на 14.51 в море находились 5 ракетоносителей противника, и они могли одновременно запустить по Украине 36 "Калибров".

Массированный ракетный обстрел Украины 14 января - что надо знать

Как сообщал УНИАН, во время масштабной ракетной атаки 14 января россияне совершили около 28 пусков крылатых ракет различного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет, было уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

В частности, 4 вражеские крылатые ракеты защитники Украины ликвидировали в Одесской области.

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