В частности, Штаты передадут Украине 245 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм.

В новом пакете военной помощи США присутствует большое количество артиллерийской компоненты и уделено пристальное внимание как повышению разведывательных возможностей ВСУ за счет БПЛА, так и средствам борьбы с ними.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

По его словам, в частности, Штаты передадут Украине 245 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм и 65 тысяч минометных выстрелов калибра 120-мм, а это – самое большое количество снарядов передаваемых Украине в рамках одного пакета за всю историю сотрудничества с США.

Кроме того, Украина должна получить 24 контрбатарейных радара, которые всегда были актуальны для ВСУ, а сейчас как никогда.

"Повышение эффективности артиллерийской компоненты на сегодняшний день очень важно не только в вопросах подавления позиций врага, но и подготовки плацдарма для контрнаступления", – отметил Коваленко.

Также США передадут ВСУ разведывательные БПЛА AeroVironment RQ-20 Puma и дроны Scan Eagle.

"AeroVironment RQ-20 Puma – это разведывательный БПЛА ближней операционной зоны, применяемый армией США с 2007 года. Имеет большое количество модификаций с несколько отличающимся функциональным назначением. Было бы интересно, какой именно тип или типы будет или будут поставлены ВСУ, из чего можно было бы предположить направление их применения, но пока эта информация закрыта. Ещё одни БПЛА и оборудование к ним - Scan Eagle, с потолком применения до 6 км и дальностью полёта 100 км. То есть, речь идёт о разведке не ближней зоны", – рассказал эксперт.

Еще в новом пакете помощи значатся аппараты L3Harris VAMPIRE – наземные комплексы борьбы с БПЛА, оснащенные 70-мм зенитными управляемыми ракетами APKWS с лазерной системой наведения.

"Ракеты APKWS используют технологию полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой (DASALS). Эта система позволяет размещать лазерную головку самонаведения на передней кромке каждой передней направляющей, синхронизируя их. Кроме того, ракеты APKWS используют неконтактные взрыватели, позволяющие перехватывать БПЛА с большей эффективностью, а благодаря лазерному наведению ракеты, которое активируется при запуске, не требуется захват цели перед выстрелом", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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