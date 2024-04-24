По его словам, важным является именно количество дальнобойных ракет, которые США передадут Украине в новом пакете помощи.

Приоритетными целями для применения ATACMS дальностью 300 км являются вражеские командные пункты и базы хранения боеприпасов оккупантов.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо". Он напомнил, что Украина ожидает ATACMS с большей дальностью действия.

"Раньше у нас были ATACMS, которые имеют дальность 160 км. Сейчас мы ожидаем версии увеличенной дальности М48, М50 - это ATACMS не с кассетной боевой частью, а фугасной, дальностью в пределах 300 км. Теперь значительное количество вражеских аэродромов и объектов подпадает под ударный потенциал ATACMS. Пока что мы не знаем общее количество, которое может быть передано ВСУ", - пояснил Згурец.

Он также отметил, что ранее ATACMS передавались Украине в объеме 20 штук. Поэтому, это был больше рекламно-политический шаг, чем реальная боевая мощность.

"Даже таким малым количеством мы тогда наносили удары. Сейчас эта практика будет распространена, и прежде всего по командным пунктам и базам хранения боеприпасов. Потому что это приоритетные цели для применения ATACMS дальностью 300 км. Будем смотреть куда они достают, и, каким образом украинская сторона использует этот потенциал", - отметил Згурец.

Помощь США Украине

В ночь на 24 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,2 млрд. Из них более $60 млрд предусмотрено для Украины. Голоса "за" отдали 79 сенаторов, еще 18 высказались "против". Президент США Джо Байден пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

По данным источников CNN, в новом пакете военной помощи Украине США могут впервые передать дальнобойные ракеты ATACMS. Собеседники издания отметили, что в последние недели представители администрации Байдена сообщали в Конгрессе, что в рамках нового пакета США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS.

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