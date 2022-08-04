По предварительным данным, враг бил ракетами Х-59.

Стали известны новые подробности ракетного удара российских войск по Запорожью в ночь на 4 августа.

О них рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Этой ночью удары были нанесены по разным громадам. По предварительным данным, враг бил ракетами Х-59 по северной части города. Было два "прилета", – сообщил он, добавив, что одна из ракет попала в предприятие, еще одна – утонула.

По словам Старуха, кроме Запорожья, враг обстрелял Терновскую и Камышевскую громады области, попали в агропредприятие и ферму.

Глава ОВА уточнил, что рядом с местами попаданий не было ни одного военного объекта.

Ракетный удар России по Запорожью 4 августа: что известно

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по окрестностям одного из районов Запорожья около 03:30 утра. Разрушениям подверглась многоэтажка и несколько частных домов.

Позже стало известно об одном раненом при вражеском обстреле.

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