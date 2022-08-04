К счастью, в результате вражеского обстрела жертв нет.

Враг атаковал Запорожье, зафиксировано два "прилета".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Сегодня, около 3.30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета". Разрушениям подверглась многоэтажка и несколько частных домов. К счастью, среди людей жертв нет", - сообщил он.

Он также призвал горожан не игнорировать оповещения о воздушной опасности и обязательно идти в безопасные места.

Напомним, 13 июля в Запорожье было зафиксировано два прилета крылатых ракет оккупантов. Российские захватчики попали в одно из предприятий, были значительные разрушения, возник пожар. По предварительным данным, в результате вражеской атаки ранения получили семь человек.

Вас также могут заинтересовать новости: