В следующем году каждый преступник получит свой приговор, отметили в ОП.

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк убежден, что в следующем 2023-м году каждый российский преступник, который совершает зверства против Украины, получит приговор.

Ничто не характеризует отвратительную сущность современной РФ лучше, чем сегодняшний циничный удар по Украине перед Новым годом, об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это - под праздничные салюты и награждение толстопузых генералов. Но праздник зла не будет долгим. В 2023 каждый преступник получит свой приговор", - подчеркнул он.

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Новую российскую ракетную атаку также прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Государство-террорист нас не сломает, никогда", - написал он в Telegram.

Ракетный обстрел Украины сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины.

Силы обороны сбили 12 из более 20 крылатых российских ракет. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В столице во время ракетных ударов погиб один человек, еще 20 пострадали.

В Хмельницком в результате ракетных ударов пострадали семь граждан, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Николаеве в результате сегодняшнего ракетного обстрела ранения получили шесть человек, из них трое госпитализированы.

В Запорожье в результате ракетного обстрела получили ранения четверо гражданских, среди них беременная и 14-летняя девочка.

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