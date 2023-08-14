Враг атаковал Одессу "Шахедами"и " Калибрами".

Враг ночью применил против Одесской области 8 "Калибров" и 15 ударных дронов"Шахед", сообщает спикер ОК "Пивдень" Сергей Братчук.

"Враг трижды атаковал ночью наш город, 15 "Шахедов", и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Все три атаки силы противовоздушной обороны отбили", - рассказал он.

Отмечается, что в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет, произошли пожары. Над их ликвидацией спасатели работают и сейчас.

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Также взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, побиты припаркованные рядом машины.

Предварительно известно о трех пострадавших - сотрудниках супермаркета.

Ночная атака на Одесскую область - что известно

Ночью по Украине объявляли воздушную тревогу, впоследствии в Одессе и Запорожье раздались взрывы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в городе из-за падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, выбиты окна в зданиях. Пострадали три человека.

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