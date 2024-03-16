Среди погибших молодой полицейский, у которого осталась 3-месячная дочь.

После удара двумя баллистическими ракетами по Одессе, который армия РФ нанесла 15 марта, в городе все еще уточняются данные о пострадавших.

В эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что поисково-спасательные работы пока завершены. Сейчас уточняется информация о пострадавших.

"К сожалению, продолжается уточнение пострадавших и погибших, цифры меняются..." - сказала Гуменюк.

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По предварительным данным, Одессу вчера атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", но окончательно это еще устанавливают соответствующие эксперты.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, по состоянию на 9 утра в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. По данным чиновника, среди них 9 раненых в тяжелом состоянии.

"Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - подчеркнул Кипер.

Также Великодальницкий сельский совет сообщил, что 15 марта из-за ракетного удара в городе погиб 30-летний полицейский Андрей Боярский.

Говорится, что Боярский погиб при исполнении служебных обязанностей. Он родился, окончил среднюю школу в родном селе. Получил высшее образование. Долгое время работал следователем в Беляевском районном отделе полиции, имел звание капитан полиции - служил в Национальной полиции Украины. Без отца осталась трехмесячная дочь.

"Коллектив сельсовета выражает искренние соболезнования коллеге Боярской Ольге Алексеевне по поводу тяжелой, невосполнимой утраты - смерти сына Боярского Андрея Валерьевича. Война, с которой захватническая Россия пришла на территорию нашего государства, продолжает уносить жизни украинцев", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Одессе: что произошло 15 марта

Российская армия атаковала Одессу двумя ракетами "Искандер-М", которые попали в жилой сектор, где произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне, по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения. После первого удара на место происшествия прибыли спасатели и "скорые", чтобы помочь пострадавшим. В этот момент российские захватчики нанесли повторный удар, как утверждают специалисты, чтобы жертв было гораздо больше.

По факту открыто уголовное дело.

Позже появились имена погибших, в результате удара российскими ракетами. Погибло 20 человек, среди которых фельдшер, спасатель, полицейские, бывший вице-мэр Одессы.

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