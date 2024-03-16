Россия воюет подло и бесчеловечно.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал удар российских войск по Одессе 15 марта.

Он напомнил, что россияне атаковали жилой дом в Одессе баллистическими ракетами "Искандер-М".

"Это высокоточная ракета, она не промахивается, у нее круговое отклонение - 10-20 метров. То есть, была взята точка прицеливания - жилой массив, жилой дом", - указал Жданов.

При этом эксперт особенно подчеркнул подлые методы ведения войны россиянами:

"Подлость и бесчеловечность рашистов состоит в том, что после первого удара, когда приехали спасатели, именно в это же место прилетела вторая ракета. Вот так воюет РФ".

Россия атаковала Одессу 15 марта

Как писал УНИАН, 15 марта российская армия запустила по Одессе по меньшей мере две ракеты "Искандер". Об этом заявила начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк:

"Произошла ужасная атака с использованием баллистического оружия - враг коварно атаковал Одесскую область, выпустив с территории временно оккупированного Крыма ракеты, вероятно, "Искандер-М"... Предварительно, известно о двух ракетах. В результате атаки произошло разрушение 3-этажного здания в рекреационной зоне".

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