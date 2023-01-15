Он был старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Вследствие ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

Об этом сообщается на странице Спортивного комитета Украины в социальной сети Facebook. "Ужасные новости из Днепра. В связи с обстрелом 14 января был уничтожен подъезд многоквартирного дома, в котором проживал тренер по боксу Кореновский Михаил. Как сообщила его жена, на момент попадания ракеты она была на прогулке с детьми, а Михаил после соревнований приехал в квартиру, собрался и должен был присоединиться к прогулке с семьей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после удара родные имели надежду, что мужчина еще жив и находится под завалами. "Но спасатели достали уже мертвое тело Михаила", - добавили в комитете.

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Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области, у него осталась жена и двое детей.

Трагедия в Днепре

Как известно, 14 января, российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В Днепре ракета Х-22 попала в девятиэтажку, разрушив до основания подъезд. Сообщалось, что там могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети.

По последним данным, в результате удара погибли 29 человек, 73 - получили ранения, 30 из них - в больнице. Из-под завалов достали 39 человек, однако судьба еще более 40 неизвестна. Спасательная операция продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех причастных к террору и они понесут максимальную ответственность.

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