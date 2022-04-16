Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Вечером 15 апреля Россия нанесла ракетный удар в Александрии Кировоградской области.

Об этом ночью 16 апреля сообщил городской голова Сергей Кузьменко на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате удара пострадала инфраструктура аэродрома.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля - ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины 15-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных на аэродроме Чернобаевка в Херсонской области.

А воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки 15 апреля поразили семь целей русских захватнических войск, среди них - один самолет и один вертолет. Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей успешно осуществила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери.

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