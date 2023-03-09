Россияне атаковали с трех морей, нанесли удар различными типами авиационной техники и кораблями Черноморского флота.

Российские оккупанты этой ночью совершили атаку по территории Украины большим спектром вооружения, чтобы рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Противник сегодня использовал большой спектр вооружения и ракет фактически всех, которые у них есть, которыми они часто наносят удары по отдельности. А тут один массированный ракетный удар в течение ночи. Это делается для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО. Со всех направлений, из трех морей, если брать Черное, Азовское, Каспийское, нанесли разными типами авиационной техники и кораблями Черноморского флота", – рассказал он.

Игнат добавил, что, в частности, ночью по Украине россиянами было запущено 6 ракет типа "Кинжал". По его словам, за период войны столько "Кинжалов" за один удар противник не запускал.

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Спикер командования ПСУ отметил, что россияне не имеют много этих ракет - по последней информации, они имеют их около 50, 6 из которых использовали во время ночной атаки.

"К ракетам, которые не сбиваются у нас, относятся также противорадиолокационные Х-31 и Х-59, которых было запущено 8, они не достигли своих целей. Цель оккупантов была поразить средства противовоздушной обороны. Также Х-22 - это ракеты наиболее разрушительной силы, боевая часть 950 кг. К сожалению, на сегодня эти ракеты мы тоже не можем перехватывать. Их было запущено 6", - отметил Игнат.

Ракетный удар по Украине 9 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью враг совершил очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась около 6 часов, за это время враг совершил 81 пуск ракет различного базирования – среди них-6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал".

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" Силы обороны уничтожили 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". Также 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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