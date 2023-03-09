Российские оккупанты этой ночью совершили атаку по территории Украины большим спектром вооружения, чтобы рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Противник сегодня использовал большой спектр вооружения и ракет фактически всех, которые у них есть, которыми они часто наносят удары по отдельности. А тут один массированный ракетный удар в течение ночи. Это делается для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО. Со всех направлений, из трех морей, если брать Черное, Азовское, Каспийское, нанесли разными типами авиационной техники и кораблями Черноморского флота", – рассказал он.
Игнат добавил, что, в частности, ночью по Украине россиянами было запущено 6 ракет типа "Кинжал". По его словам, за период войны столько "Кинжалов" за один удар противник не запускал.
Спикер командования ПСУ отметил, что россияне не имеют много этих ракет - по последней информации, они имеют их около 50, 6 из которых использовали во время ночной атаки.
"К ракетам, которые не сбиваются у нас, относятся также противорадиолокационные Х-31 и Х-59, которых было запущено 8, они не достигли своих целей. Цель оккупантов была поразить средства противовоздушной обороны. Также Х-22 - это ракеты наиболее разрушительной силы, боевая часть 950 кг. К сожалению, на сегодня эти ракеты мы тоже не можем перехватывать. Их было запущено 6", - отметил Игнат.
Ракетный удар по Украине 9 марта - что известно
Как сообщал УНИАН, этой ночью враг совершил очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась около 6 часов, за это время враг совершил 81 пуск ракет различного базирования – среди них-6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал".
Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" Силы обороны уничтожили 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". Также 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.