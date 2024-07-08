Отмечается, что россияне совершенствуют крылатые и баллистические ракеты.

Во время сегодняшнего удара по Украине российские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что затрудняет их уничтожение и последствия от сбивания. Об этом сообщил полковник, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook.

Он отмечает, что, учитывая ночную атаку, российские террористы выпустили по нашим городам 44 ракеты различных типов. При этом 33 из них удалось сбить противовоздушной обороне.

Игнат отмечает, что враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БпЛА, но и другие средства воздушного нападения - крылатые и баллистические ракеты. По его словам, вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками. При этом добавил, что такие усовершенствованные ракеты становится труднее обнаруживать и уничтожать.

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"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась иногда на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле", - подчеркнул Игнат.

Ракетный удар по Украине 8 июля - подробности

Как сообщал УНИАН, командующий Воздушных сил Николай Олещук в отмечал, что 8 июля около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов, из которых 30 были сбиты. Среди запущенных врагом ракет были : аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; 4 баллистические ракеты "Искандер-М"; крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; 2 крылатые ракеты Х-22; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

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