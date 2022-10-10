Захватчики берегли ракеты для атаки, отметил спикер командования Воздушных сил украинской армии.

Россия совершила массированный обстрел Украины в понедельник, 10 октября, разными ракетами, чтобы достичь большего эффекта от разрушений.

Противники месяц, а может и больше берег высокоточные ракеты для атаки, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Пресс-секретарь добавил, что у РФ сейчас недостаточно высокоточных ракет, и их берегут, чтобы быть по критической инфраструктуре, по энергетике.

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Массированный ракетный удар России по Украине сегодня - самые важные новости

Утром 10 октября Россия атаковала разными ракетами ряд областей Украины, в частности, под ударами оказались Винницкая, Львовская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Житомирская, Хмельницкая, Днепропетровская и Киевская области, а также Киев.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что враг использовал 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136". Наши воины ликвидировали 56 вражеских целей.

В результате вражеской атаки в нашем государстве погибли 11 человек, также есть 64 пострадавших.

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