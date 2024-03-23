С начала полномасштабной войны оккупанты неуклонно обстреливали энергосистему Украины и снижали генерацию ею электроэнергии.

Российские оккупанты наносят удары по энергетическим объектам Украины, чтобы подорвать ее оборонно-промышленный потенциал. Кроме того, чтобы разрушить энергетическую систему Украины, враг пытается использовать дефицит систем ПВО.

Об этом сообщает Институт изучения войны. В своем отчете аналитики напомнили, что массовые атаки захватчиков этой зимой были преимущественно направлены на предприятия украинской оборонно-промышленной базы. В связи с этим в ISW считают, что и атаки на энергоинфраструктуру нацелены на разрушение энергетической сети, чтобы остановить усилия Украины по быстрому расширению ОПБ.

"Российские войска не смогли разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но могут продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в следующих сериях ударов. В частности для того, чтобы воспользоваться постоянными задержками в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, которые существенно ограничат возможности украинской системы противовоздушной обороны", - объясняют эксперты.

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Институт изучения войны напомнил, что за эти два года российские оккупанты неуклонно обстреливали энергосистему Украины и снижали генерацию ею электроэнергии. Это началось с захвата ЗАЭС и Каховской гидроэлектростанции в 2022 году. Уже в 2023 году плотину взорвали, а сейчас была повреждена Днепровская гидроэлектростанция (ДГЭС) в Запорожье. Атаки вывели ДГЭС из строя, а ее ремонт займет некоторое время.

По мнению аналитиков, ракетные обстрелы могут поддержать усилия России на дестабилизацию ситуации в стране, поскольку Кремль стремится снизить внутреннее и международное доверие к украинскому правительству.

"Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины 22 марта предупредило, что Россия готовит информационные операции, направленные на то, чтобы ложно представить Украину как страну без власти", - добавили в ISW.

Ракетная атака 22 марта

22 марта оккупанты осуществили массовый комбинированный удар "шахедами" в сочетании с ракетами различных типов на инфраструктуру Украины. РФ выпустила по Украине 151 средство поражения. Силы ПВО сбили 92 вражеские воздушные цели: 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 35 крылатых ракет, две ракеты Х-59.

Одной из мишеней российской атаки, по которой враг выпустил 8 ракет, стала ДнепроГЭС. Объект был выведен из строя, но опасности не представляет.

В украинском правительстве назвали атаку одной из крупнейших на украинскую энергетику с начала войны.

Из-за ракетной атаки аварийные отключения введены в 7 областях.

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