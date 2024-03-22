Украина получает аварийную помощь из трех стран.

Из-за ракетной атаки россиян аварийные отключения электроэнергии введены в 7 областях Украины.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в результате атаки повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

По состоянию на сейчас потребление электроэнергии вынужденно ограничено в таких областях:

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Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская.

В то же время энергосистема сохранила целостность, уверяют в Укрэнерго. По информации НЭК, сейчас Украина получает аварийную помощь из других стран.

"Для поддержания безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии, Польши", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы, которые будут продолжаться 24/7 до полного восстановления питания потребителей.

Ракетная атака по энергосистеме

Как сообщал УНИАН, Россия сегодня ночью осуществила массированную атаку по Украине комбинированными средствами поражения - были применены не только крылатые ракеты, но и баллистика и шахеты. Председатель правления "Укренегро" Владимир Кудрицкий уже заявил, что сегодняшняя атака оккупантов является самой масштабной на украинскую энергетику за последнее время.

Он отметил, что атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений там самый большой.

Россияне атаковали ДнепроГЭС этой ночью, перебили линию питания к Запорожской АЭС, из-за чего она оказалась в очередной раз на грани блэкаута.

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