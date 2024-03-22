Такими массированными ударами россияне пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри и посеять панические настроения среди украинцев.

Логика массированного удара России по энергетической инфраструктуре Украины весной состоит из различных компонентов, в том числе военных. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, зачем РФ осуществила массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре именно сейчас, когда морозный период уже практически завершился.

В эфире телемарафона он отметил, что такие действия врага имеют все логические компоненты, в том числе военную логику.

"Первое, я бы назвал это обычным террористическим актом, но ударом отчаяния. Потому что многое для России не складывается так, как бы им хотелось. На фронте прорыва не происходит, хотя Путин две недели назад сказал, что якобы у украинских войск почти закончились патроны, а достичь целей не может. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины говорит, что фронт стабилизируется", - акцентировал Мусиенко

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Второе, то что происходят рейды российских добровольцев в Курской и Белгородской областях, которые дезориентируют Россию и "просто заставляют Путина признавать, что у них гражданская война".

Третье, то что Европа не медлит с тем, чтобы поддерживать Украину и не учитывает позицию США.

"Россия рассчитывала, что Конгресс США не будет принимать решение о поддержке и Европа тоже самое сделает, скажем так, будет прекращать поддержку. И Россия выходит и говорит, давайте теперь на наших условиях договариваться. Но нет этого", - подчеркнул Мусиенко.

Нанесение такого массированного удара по Украине помогает российским властям отвлечь внимание российских военкоров и всех тех, кто задает неудобные вопросы о ситуации на фронте.

"Почему нужно доукомплектовывать потери, почему не могут достичь цели. Это отвлекает внимание. Теперь месяц можно говорить о ДнепроГЭС, то что они будут крутить и показывать", - отметил эксперт.

Также присутствует чисто военная логика в массированных ударах. Он напомнил, что было много публикаций СМИ с информацией о том, что в Украине до конца марта могут закончиться ракеты ПВО.

"Почему не проверить. Вот это уже военный компонент. Они проверили по меньшей мере дважды раз подряд. Сначала по Киеву, а затем по всей Украине. Посмотрели, что в принципе коэффициент (сбивания - УНИАН) несколько уменьшился, но не критично. Если сравнить с предыдущими обстрелами, которые были, он критически не упал, уменьшился не намного. Но проверяют. И это, кстати, тоже индикатор того, что они много информации пытаются именно из медиа вытянуть", - акцентировал Мусиенко.

Кроме того, такими массированными ударами россияне пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри и посеять панические настроения среди украинцев.

Важный момент в осуществлении Россией такой массированной атаки весной, свидетельствует о попытке изменить тактику и готовность к более мощным ударам.

"Пытаются быть непредсказуемыми. Все ожидали, что это будет осенью-зимой, а они ударили весной и еще при этом пробуют намекнуть на то, что готовы взрывать ГЭС. Это же намек на то, что готовы разрушать дамбы, то чего еще раньше не было. То есть, это дополнительная эскалация", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что таким образом россияне "еще и играют с нами постоянно, ждут, будут ли дальше удары по территории России или нет, а также как отреагирует Запад".

Массированная атака РФ 22 марта - детали

22 марта российские оккупанты осуществили массовый комбинированный удар "шахедами" в сочетании с ракетами различных типов на инфраструктуру Украины, враг выпустил 151 средство поражения. В результате противовоздушного боя украинские Силы обороны сбили 92 вражеские воздушные цели, в частности, сбито 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 35 крылатых ракет, две ракеты Х-59.

Одной из мишеней российской атаки, по которой враг выпустил 8 ракет, стала ДнепроГЭС. Объект был выведен из строя, однако опасности для граждан нет.

В украинском правительстве отметили, что Россия осуществила сегодня одну из крупнейших атак на украинскую энергетику с начала войны. В результате ударов было поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности, ДнепроГЭС. Проблемы с отключениями энергоснабжения есть на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесщине, Кировоградщине, Сумщине и Полтавщине. h

21 марта, после перерыва в 44 дня, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Для атаки враг применил 31 ракету, в частности, две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал". Остальные 29 ракет принадлежали к крылатому типу Х-101/Х-555. Украинскими силами ПВО были сбиты все российские воздушные цели.

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