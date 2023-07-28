Украинский парламент призывает расследовать преступления РФ против культурного наследия Украины.

Верховная Рада Украины призывает ЮНЕСКО, парламенты и правительства иностранных государств лишить Россию членства в этой организации и ее органах. За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов.

Речь идет о Постановлении об обращении ВР к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентам и правительствам государств-членов этой международной организации о необходимости лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО (реестр. №9535).

Согласно этому постановлению, ВР обращается к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам иностранных государств с тем, чтобы начать необходимые консультации для инициирования, в соответствии с Конституцией (Уставом), внесения изменений в него для дальнейшего лишения России членства в ЮНЕСКО и ее органах.

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ВР также обращается к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом решительно осудить преступления, совершенные вооруженными силами России, другими подконтрольными ей военными формированиями, оккупационными администрациями РФ на территории Украины, политическим и военным руководством России против культурного наследия Украины, включая объекты Всемирного наследия.

Кроме того, Рада призывает их принять все возможные меры для расследования этих преступлений, привлечения к ответственности и справедливого наказания всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

Украинский парламент также обращается к ЮНЕСКО с тем, чтобы безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Удар РФ по Одессе ночью 23 июля - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 23 июля российские оккупанты атаковали Одессу. Они выпустили 19 ракет разных типов, в результате чего был разрушен и поврежден ряд объектов, в том числе и охраняемые ЮНЕСКО.

Значительные повреждения получили Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и ряд других зданий и памятников в историческом центре города. Также было повреждено и здание консульства Греции, а во время предыдущих атак на город - консульства Китая.

Впоследствии ЮНЕСКО в своем заявлении осудила российский ракетный удар по Одессе и анонсировала, что в ближайшие дни в город будет направлена миссия, которая проведет предварительную оценку убытков.