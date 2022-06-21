Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях оккупантов во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв войны.

Об этом сообщается в Telegram Центра.

"Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца. Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск РФ с возможными ракетными обстрелами.

"Предостерегаем: воздерживайтесь от пребывания в местах массового скопления населения. В случае объявления воздушной тревоги немедленно следуйте к ближайшему бомбоубежищу или укрытию. В помещениях помните о правиле 2 стен и 2 выходов", - отметили в ЦПД.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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