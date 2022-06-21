Захватчики во время эвакуации подбитой техники для ремонта на территорию РФ пытаются продать или обменять на алкоголь запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением.

Российские оккупанты активно торгуют запчастями, украденными со своей боевой техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подбитые защитниками Украины российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию РФ. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению", - сказано в сообщении.

В украинской разведке отмечают, что оккупанты снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

"Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Напомним, что СБУ перехватили разговор, где оккупанты называют себя бомжами.

Вас также могут заинтересовать новости: