Тревоги в городе не было.

Вечером 6 декабря в Кривом Роге раздался взрыв. На тот момент воздушную тревогу не объявляли.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале уже прокомментировал ситуацию. Известно о "прилетах".

Так, ракетный удар рашистов вновь был нацелен на мирный город. Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры.

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Взрывы в Кривом Роге: вражеские "прилеты" в городе

Кривой Рог часто попадает под удары и ракетные атаки рашистов. Так, 27 ноября Россия атаковала город. Впоследствии также стало известно, что рашисты попали двумя ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Лозоватской громаде Криворожского района.

5 декабря, во время очередного ракетного удара РФ по Кривому Рогу, один человек погиб, трое - получили ранения. Враг попал в промышленное предприятие города. В тот день жители Кривого Рога слышали несколько мощных взрывов.

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