Александр Коваленко отметил схожесть удара 8 июля с атакой в начале июня, когда было использовано более 50 ракет.

Следующая массированная ракетная атака РФ по Украине может произойти через месяц. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он, в частности, отметил схожесть удара 8 июля с атакой в начале июня, когда было использовано более 50 ракет.

"Сегодня у нас 8 июля. Скорее всего, у них периодичность массированных атак - месяц. Есть такая особенность. Потом через каждые 2-5 дней запускают гораздо меньше, на минимальном уровне. Сейчас у них такая тактика нанесения ударов", - говорит аналитик. Видео дня

По мнению Коваленко, следующая массированная атака агрессора может произойти где-то через месяц.

"Пока мы фиксируем, что в начале месяца оккупанты начинают массированные удары. Но в течение месяца мы будем видеть, как с периодичностью примерно в те же 2-5 дней они будут запускать меньший боекомплект на уровне 5-10, до 15 ракет различной номенклатуры", - сказал эксперт.

Он также объяснил, почему были постоянные тревоги и какая цель России. По мнению аналитика, атака на Киев была массированной, комбинированной с применением аэробаллистических, баллистических и крылатых ракет. При этом ракеты летели на столицу с разных направлений.

"На первый взгляд, могло показаться, что они не были синхронизированными. Но скорее всего такой задачи и не было, потому что россияне хотели создать постоянный волнообразный эффект, чтобы как можно дольше растянуть элемент террора. При этом мы видим, что удары были и по Кривому Рогу, и по Днепру, и по Славянско-Краматорской агломерации. Они же не сконцентрировали весь удар, например, на Киев. Поэтому здесь именно о массовом терроре, чем о тактической или стратегической целесообразности", - резюмировал Коваленко.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Как сообщал УНИАН, по Украине утром 8 июля состоялась кровавая ракетная атака со стороны РФ. Под удары попали, в частности, Киев, Днепр и Кривой Рог.

В результате атаки по меньшей мере 36 человек погибли, еще более 140 были ранены.

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