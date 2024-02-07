В Николаеве три дома разрушены дотла, еще более 70 существенно повреждены.

За минувшие сутки на левобережье Херсонщины ликвидировано более полусотни российских оккупантов. А тем временем в Николаеве до шести человек увеличилось количество людей, которые были ранены из-за ракетно-дронового удара захватчиков.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и постоянно применяют ударные дроны разных типов.

В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг применил 32 FPV-дронаы, ударный БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 29 осколочных боеприпасов. В результате сбросов разрывных боеприпасов ранены два гражданских лиц, повреждены частный дом и автомобиль.

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Также за прошедшие сутки враг 9 раз обстрелял из артиллерии Херсон. Под обстрелом были Токаровка, Новоберислав, Берислав, Чернобаевка, Белозерка на Херсонщине, акватория Очаковской и территория Куцурубской громад на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский, еще 3 ранены. Повреждены предприятие и гаражный кооператив, птицефабрика, агропредприятие, около десяти частных домов и два гражданских автомобиля.

"По уточненным данным в результате утренней ракетно-дроновой вражеской атаки по Николаеву шесть человек получили ранения, один человек скончался в больнице от тяжелых ран. Три частных дома разрушены до основания, еще более 70 существенно повреждены. Также затронуты почтовое отделение и столярная мастерская. Пожар на инфраструктурном объекте пожарные потушили", - рассказали военные.

В то же время на левобережье Днепра продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов на плацдармах. В частности, за минувшие сутки противник дважды прибегал к попыткам штурмовых действий, но отступил с потерями.

"Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 50 оккупантов, четыре пушки, миномет, комплекс видеонаблюдения "Муром", 7 единиц автобронетехники. Уничтожен полевой склад горюче-смазочных материалов", - рассказали в Силах обороны. Накануне на Левобережье "исчезли" 53 оккупанта, 13 единиц автомобильной техники и наблюдательный пункт.

Кроме того, говорится, что в Черном море продолжает бушевать шторм. Все вражеские корабли, включая ракетоносители, заведены в пункты базирования.

Ракетная атака по Украине 7 февраля

Как сообщал УНИАН, в течение ночи и утром враг совершил несколько атак, комбинируя различные способы поражения. В частности, на юге зафиксированы две волны дроновых атак и ракетная с применением стратегической авиации.

Подразделениями противовоздушной обороны сбито семь БпЛА типа "Shahed-131/136", из них четыре в Николаевской и по одному в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Ракетами Х-22 враг попал в жилые кварталы частного сектора Николаева. Утром сообщалось, что повреждено около 20 жилых домов и произошло возгорание газопровода. Говорилось, что двое пожилых гражданских мужчин получили ранения, один из них скончался в реанимации.

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