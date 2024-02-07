Враг совершил на Украину очередную комбинированную атаку (на довольно среднем уровне) с применением стратегической авиации. Были крылатые, баллистические ракеты и шахеды. И эту стратегию враг уже неоднократно применял против Украины.

По количеству ракет эта атака была не самой большой. То есть, это не все, что РФ могла применить против Украины. И количество баллистических ракет было несколько меньше, чем во время предыдущих обстрелов - заметно, что враг применил меньше таких целей.

"По количеству ракет эта атака была не самой большой. То есть, это не все, что РФ могла применить против Украины"

Учитывая то количество ракет, которое удалось сбить, наша ПВО отработала на хорошем уровне, на уровне тех возможностей, что у нас есть.

То есть, если это не баллистика, это сбивается довольно в значительном количестве. Но проблема для Украины - это С-300, например, на Харьковщине. Мы понимаем, что с ними, как и с "Искандерами", бороться трудно - нам банально не хватает количества средств ПВО, чтобы таким ракетам противодействовать.

Так же мы видим, что угрозы баллистических ракет, особенно на юге и Востоке (а также для Киева), сохраняются.

"Проблема для Украины - это С-300, например, на Харьковщине"

Какие регионы Украины можно считать наименее защищенными? Здесь все зависит от типа ракет. Если говорить о С-300, то это, по большей части, угроза Харькову, или Запорожью. Для Херсона самая большая угроза - это артиллерия или КАБы. Если мы говорим о баллистике - у нее дальность, по большей части, 500 км. Такое расстояние у "Искандеров" и корейских ракет. Они, как и С-400 – это уже прямая угроза для столицы Украины. Кстати, враг уже запускал их по Киеву и не исключено, что будет делать это в дальнейшем.

По состоянию на сегодня Украина не является на 100% защищенной от ракетных ударов врага. Чтобы быть более защищенными, нужно больше времени и систем ПВО.

Что было целью для врага на этот раз? Сложно сказать. Но это могли быть места, где якобы "хранились большие объемы оружия" или, как они любят говорить, "натовские инструкторы".

"Что было целями для врага на этот раз? Сложно сказать. Но это могли быть места, где якобы "хранились большие объемы оружия"

Мы видим, что есть попадание в промышленный объект в Дрогобыче на Львовщине. Вполне возможно, что есть и другие подобные попадания на территории Украины. Учитывая предыдущие удары, особенно по столице, прицелом врага были определенные промышленные предприятия и объекты, которые, по мнению врага, привлечены к оборонно-промышленному комплексу. Именно это в последнее время стало их главным приоритетом. А энергетика, которая занимала первое место в прошлом году, сейчас отошла на второй план. Сейчас проблемы с энергетикой возникли не вследствие того, что она была целью, а вследствие падения обломка ракеты на теплосеть и линии высоковольтных передач, которую эти обломки перебили.

"Энергетика, которая занимала первое место в прошлом году, сейчас отошла на второй план"

Но главное, к большому сожалению, даже из-за падения обломков ракет страдает много мирных украинцев. Ведь есть попадания в дома, есть пострадавшие и погибшие люди во время этой российской атаки. И это - самая большая проблема.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований