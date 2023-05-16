Масштабный ночной обстрел российскими оккупантами Украины для Киевской области прошел без пострадавших. Об этом начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.
Кравченко напомнил, что сегодня противник в очередной раз нанес ракетный удар по Киевщине.
"Тревога объявлялась дважды. В регионе работала ПВО. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены. Фактов попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет", - сообщил он.
В то же время, добавил глава ОВА, в одной из громад в результате падения обломков была повреждена крыша частного дома. А у еще одной были обнаружены незначительные повреждения забора возле дома.
"Будем способствовать оперативному восстановлению поврежденного имущества. Спасибо ВСУ за сохраненные жизни!",- подчеркнул Кравченко.
Ночная ракетная атака 16 мая-что известно
Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней ночной атаки на Украину было сбиты все выпущенные российскими оккупантами ракеты.
Всего враг выпустил 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "кинжалы" и С-400 ("Искандер-М").
В Киеве из-за падения обломков вражеских ракет произошли пожары. В частности, в Соломенском районе загорелись автобусы и гараж.