Ночной обстрел оккупантами Украины для Киевской области прошел без пострадавших.

Масштабный ночной обстрел российскими оккупантами Украины для Киевской области прошел без пострадавших. Об этом начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.

Кравченко напомнил, что сегодня противник в очередной раз нанес ракетный удар по Киевщине.

"Тревога объявлялась дважды. В регионе работала ПВО. Благодаря точной и профессиональной работе военных вражеские цели были уничтожены. Фактов попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет", - сообщил он.

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В то же время, добавил глава ОВА, в одной из громад в результате падения обломков была повреждена крыша частного дома. А у еще одной были обнаружены незначительные повреждения забора возле дома.

"Будем способствовать оперативному восстановлению поврежденного имущества. Спасибо ВСУ за сохраненные жизни!",- подчеркнул Кравченко.

Ночная ракетная атака 16 мая-что известно

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней ночной атаки на Украину было сбиты все выпущенные российскими оккупантами ракеты.

Всего враг выпустил 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "кинжалы" и С-400 ("Искандер-М").

В Киеве из-за падения обломков вражеских ракет произошли пожары. В частности, в Соломенском районе загорелись автобусы и гараж.

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