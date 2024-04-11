Было несколько попаданий, но они пришлись по открытой территории.

В ночь на 11 апреля российская оккупационная армия атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия целилась в объекты энергетики.

По ее словам, атака дронами в операционном пространстве ОК "Юг" была "отработана достаточно результативно", однако к сожалению есть попадания.

"К сожалению не обошлось без попаданий, но они пришлись по открытой территории. Под атакой врага во время дроновой волны были объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", - добавила Гуменюк.

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Война в Украине - атака ракет и дронов

Как сообщал УНИАН, во время атаки "шахедов" около 01:10 в Воздушных силах сообщили, что был зафиксирован взлет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Они летели в направлении пусковых рубежей.

Ближе к 6 утра был зафиксирован взлет 3 МиГ-31К (носители ракет "Кинжал") с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ. Таким образом РФ атаковала Украину дронами, крылатыми и баллистическими ракетами одновременно.

Россия нанесла не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харьковщины.

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