Пентагон раскрыл детали о 'новейшей' российской ракете 'Орешник'

Баллистическая ракета, которой Россия нанесла удар по Украине, создана на базе российской ракеты РС-26 "Рубеж".

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Сабрина Сингх. Она отметила, что Москва предварительно уведомила Вашингтон через каналы уменьшения ядерных рисков:

"Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта баллистическая ракета была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

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