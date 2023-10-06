Этой ночью российские оккупационные войска осуществили очередную массированную дроновую атаку на юг Одесской области. Несколько групп ударных беспилотников типа Shahed-131/136 враг направил из оккупированного Крыма по разным регионам Украины, сообщают Силы обороны юга Украины.
Из них 11 дронов были уничтожены на юге: три сбиты над Одесщиной, а 8 - над Николаевщиной. По словам военных, российские беспилотники использовали тактику сложных маневров, несколько раз меняли курс и в очередной раз шли вдоль линии государственной границы.
В частности, под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. В результате атаки люди не пострадали.
Уточняется, что сейчас функционирование паромной переправы временно остановлено.
Как уточнил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, дроновая атака продолжалась в течение трех с половиной часов.
По его словам, враг в очередной раз целил по пограничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Кипер уточнил количество авто, которые загорелись, составило 9 единиц.
Ситуация в Одесской области
Российские террористы едва ли не каждую ночь атакуют беспилотниками пограничную и припортовую инфраструктуру Одесской области.
Похожая атака уже происходила в ночь на 26 сентября. В частности, в Измаильском районе было зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего были ранены два водителя грузовика, повреждено здание пункта пропуска, три десятка грузовиков.
Из-за атаки была прекращена работа паромного пункта пропуска "Орловка".