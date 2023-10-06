Повреждены зернохранилище и несколько грузовых автомобилей, функционирование паромной переправы на границе временно остановлено.

Этой ночью российские оккупационные войска осуществили очередную массированную дроновую атаку на юг Одесской области. Несколько групп ударных беспилотников типа Shahed-131/136 враг направил из оккупированного Крыма по разным регионам Украины, сообщают Силы обороны юга Украины.

Из них 11 дронов были уничтожены на юге: три сбиты над Одесщиной, а 8 - над Николаевщиной. По словам военных, российские беспилотники использовали тактику сложных маневров, несколько раз меняли курс и в очередной раз шли вдоль линии государственной границы.

В частности, под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. В результате атаки люди не пострадали.

Видео дня

Уточняется, что сейчас функционирование паромной переправы временно остановлено.

Как уточнил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, дроновая атака продолжалась в течение трех с половиной часов.

По его словам, враг в очередной раз целил по пограничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Кипер уточнил количество авто, которые загорелись, составило 9 единиц.

Ситуация в Одесской области

Российские террористы едва ли не каждую ночь атакуют беспилотниками пограничную и припортовую инфраструктуру Одесской области.

Похожая атака уже происходила в ночь на 26 сентября. В частности, в Измаильском районе было зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего были ранены два водителя грузовика, повреждено здание пункта пропуска, три десятка грузовиков.

Из-за атаки была прекращена работа паромного пункта пропуска "Орловка".

Вас также могут заинтересовать новости: