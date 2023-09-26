Враг применяет такие ракеты для нанесения ударов про прибрежной зоне Николаевской и Одесской областей.

Можно предполагать, что в России сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которыми она атакует юг Украины, не много. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом отметил, что у него точной информации по количеству таких ракет в России нет. Он добавил, что враг то вооружение, которое есть у него есть сразу применяет.

"В него партия БПЛА пришла и они их сразу используют против Украины, чтобы держать нас постоянно в напряжении. Так же, если бы Ониксов у них было в достаточном количестве, то они бы их использовали чаще. Предполагать можно, что Ониксов не так много, но никаких прогнозов и цифр нет. Здесь больше расскажет разведка по именно этому типу вооружения", - отметил Игнат.

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Он напомнил, что дальность полета ракеты "Оникс" над водой на низкой высоте – 300 км, а на высоте более 10 километров может увеличиться вдвое, то есть до 600 км. Учитывая, что их применяют с береговых комплексов такие как "Бастион", то ракеты "Оникс" применяют для впечатления прибрежной зоны Николаевской и Одесской областей.

Атаки Украины ракетами "Оникс" - детали

За последнюю неделю Одесщина была несколько раз атакована Россией ракетами "Оникс". 23 сентября начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк проинформировала, что две ракеты попали в рекреационную зону. Она отметила, что враг продолжает терроризировать южное направление, в частности, Одесская область подверглась ракетному удару. Враг вновь применял " Ониксы "и эти сверхзвуковые ракеты оккупанты выпускаются оккупантами из берегового ракетного комплекса" Бастион " из Крыма.

В ночь на понедельник, 25 сентября, Россия могла запустить в сторону Украины беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". Кроме того в направлении Одесской области были пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".

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