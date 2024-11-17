По данным российских СМИ, в цехе выбило стекла, пострадал один человек - его увезли в больницу.

В ночь на воскресенье, 17 ноября, неизвестные беспилотники атаковали машиностроительный завод в Ижевске.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко, БПЛА атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол". Там Россия производит ЗРК "Тор", а также радиолокационные станции и определенные компоненты.

По данным международного агентства Reuters, на этом заводе собирают дроны "Гарпия". РосСМИ сообщают, что атаку подтвердил губернатор области. Отмечается, что в цехе выбило стекла, пострадал один человек - его увезли в больницу.

Другие удары по РФ

Как сообщал УНИАН, утром 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело специальную операцию, результатом которой стала успешная атака российской флотилии в Каспийском море. В результате ударов БПЛА повреждения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".

Как обратил внимание аналитик таблоида BILD Юлиан Рёпке, атака по Каспийской флотилии совпала с днем выборов президента США. По мнению Рёпке, это может быть также демонстрацией силы Киева, для которого военная база на Каспии является законной целью.

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