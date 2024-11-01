Скопление противника засекла аэроразведка группы "SkyForce" 108-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Украинские бойцы попали по скоплению россиян и их техники, нанеся врагу значительные потери. О результатах "охоты" рассказали в тг-канале СтратКому ВСУ, показав яркое видео.

Отмечается, что аэроразведка группы "SkyForce" 108-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ увидела скопление противника и их техники, после чего бойцы отработали по врагу из HIMARS.

"Результат - прямое попадание в один из грузовиков и 10 подтвержденных раненых и убитых среди сорока оккупантов", - говорится в сообщении.

Война в Украине - потери оккупантов

С начала операции ВСУ в Курской области России украинские десантники нанесли армии РФ санитарные и безвозвратные потери в 7980 человек личного состава. Также уничтожено 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 3 вертолета (Ка-52, Ми-8) и 146 БПЛА противника различных типов, а также 9874 fpv-дрона.

В общем потери России в Украине составляют уже около 696 410 захватчиков.

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