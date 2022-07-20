В Харьковской области украинский воин в упор расстрелял из Javelin российский танк.
Об этом сообщили на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.
Меткий выстрел бойца 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко удалось зафиксировать с воздуха. На кадрах видно, как российский танк расположился посреди трассы, а впоследствии его демилитаризировала ракета Javelin.
Украинская "птичка" четко зафиксировала попадание ракеты. Русская броня мигом вспыхнула. Выстрел был осуществлен фактически в упор.
Как сообщал УНИАН, ранее командир украинских морпехов рассказал об успешной операции бойцов на Херсонщине. Тогда ВСУ удалось просочиться малыми группами, закрепиться, выставить наблюдательные пункты и выполнять свои задачи.