Момент попадания удалось зафиксировать "птичке" с воздуха.

В Харьковской области украинский воин в упор расстрелял из Javelin российский танк.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Меткий выстрел бойца 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко удалось зафиксировать с воздуха. На кадрах видно, как российский танк расположился посреди трассы, а впоследствии его демилитаризировала ракета Javelin.

Украинская "птичка" четко зафиксировала попадание ракеты. Русская броня мигом вспыхнула. Выстрел был осуществлен фактически в упор.

Как сообщал УНИАН, ранее командир украинских морпехов рассказал об успешной операции бойцов на Херсонщине. Тогда ВСУ удалось просочиться малыми группами, закрепиться, выставить наблюдательные пункты и выполнять свои задачи.

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