По ее итогам враг понес существенные потери.

Украинские морские пехотинцы, в частности из 36-й отдельной бригады имени Белинского, после обороны Николаева принимают активное участие в наступательных действиях ВСУ на Херсонщине.

Об одной из успешных операций украинских морпехов рассказал УП командир взвода морпехов, лейтенант Юрий Гамага.

"Мы перешли реку, немного штурманули их, закрепились. К сожалению, потом, через большую огневую силу противника командование дало приказ на выход. Но мы все же нанесли огневое поражение противнику, уничтожили БТР и, насколько я знаю, до 30 человек из личного состава", - говорит он.

По словам командира, позже командование разработало другой план мероприятия - ночью и без техники. Тогда ВСУ удалось просочиться малыми группами, закрепиться, выставить наблюдательные пункты и выполнять свои задачи.

"Сейчас мы делаем плацдарм для будущего наступления", - объясняет один из его подчиненных, военнослужащий Андрей.

Ранее британская разведка назвала ключевую уязвимость россиян на Херсонщине.

Как сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной в районе Антоновского моста в Херсоне. Там захватчики разместили много оружия и воинское подразделение.