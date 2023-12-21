Взрывы в том районе прогремели около 5 часов утра, сообщали СМИ.

20 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. Впоследствии стало известно, что "прилетело" по важному объекту РФ – Центру космической связи Воздушно-космических сил России.

В эфире телемарафона представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил эту информацию. В то же время деталей о последствиях атаки он не сообщил.

"О результатах возможно чуть позже, но в конце концов работа успешная есть", – сказал он.

Отметим, что в СМИ сообщали об атаке ракетами Storm Shadow по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района. Она произошла около 5 часов утра.

Ситуация в Крыму: другие новости

15 декабря во многих районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Причиной "бавовны" стала атака дронов. Оккупанты отчитывались о работе ПВО в районе Геническа, а также В Севастополе.

Ранее сообщалось, что в Крыму почти опустела большая база по ремонту техники оккупантов. Еще весной туда прибывало немалое количество личного состава и техники из России. Речь идет о базе по ремонту военной техники оккупантов возле села Новостепово в Джанкойском районе.

Вас также могут заинтересовать новости: