Официально оккупационные власти РФ уже отчитались о работе ПВО в Севастополе и в районе Геническа.

По сообщениям в местных телеграм-каналах беспилотники атаковали Геническ и северную часть оккупированного Крыма.

Также сообщается о взрывах в Симферопольском и Джанкойском районе. Перекрыт российский пункт пропуска "Джанкой".

Официально оккупационные власти РФ уже отчитались о работе ПВО в Севастополе и в районе Геническа. Глава оккупационных властей Херсонщины Владимир Сальдо заявил о сбитии якобы 15 целей.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников.

"С 20:30 до 22:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом", - заявили там.

Атаки беспилотников на РФ - детали

Сегодня вечером в российском Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти заявили, что противовоздушная оборона отражает атаку дронов.

Около 16: 30 россияне начали жаловаться в сети, что в городе слышны громкие взрывы. Вскоре губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил атаку.

Местные паблики продолжали писать о взрывах, публикуя записи с камер видеонаблюдения во дворах. Уже около 18:00 Старовойт написал, что в городе все еще работает противовоздушная оборона. По его словам, были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.

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