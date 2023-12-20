СМИ сообщают о прилете Storm Shadow по Центру космической связи РФ в Крыму

Утром 20 декабря, на территории временно оккупированного Крыма снова звучали взрывы. По данным росСМИ, оккупированный полуостров атаковали ракеты и дроны, был прилет по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

Как сообщает тг-канал "Астра", первая атака произошла в районе 4 утра 20 декабря в Алуште, предварительно, атака была совершена с БПЛА. Как минимум 3 прилета зафиксированы по территории военной части 28735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште. В результате атаки один служащий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи.

Через некоторое время была совершена еще одна атака – по данным СМИ, в 5 утра ракеты Storm Shadow ударили по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.

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Сообщается, что по территории центра было зафиксировано как минимум 2 прилета, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет.

Перед этим тг-канал "Крымский ветер" сообщал о множественных взрывах в Крыму. Так, около полуночи были слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны ЧФ. В 4.08 был взрыв в районе Евпатории. В 5.03 было 4 взрыва в районе Красноперекопска.

Центр дальней космической связи в Витино – что известно

Как пишет тг-канал "Крымский ветер", при СССР центр обеспечивал связь с космическими аппаратами и занимался научными исследованиями, в 1989 был сформирован 1272-й Центр командно-измерительных комплексов (ЦКИК-5) (в/ч 31455).

При Украине в/ч 34436 была расформирована. ЦДКС перешёл в ведомство Национального космического агентства Украины.

После аннексии Крыма Россией на базе научного центра заново сформирована войсковая часть 81415. Центр стал частью российской системы "ГЛОНАСС". ЦДКС был оборудован новейшей российской командно-измерительной системой "Фазан МТС", имеющей радиус действия от 100 до 40 000 км. Данная система решает задачи по управлению всей орбитальной группировкой России. С 2019 года командует в/ч 81415 полковник Дросов Вадим Евгеньевич.

Удары по Крыму - что известно

5 декабря беспилотники СБУ поразили важные военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. В результате под "раздачу" дронов попали вражеские радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", система "Байкал-1М" и стоянка вертолетов.

Кроме того, утром 5 декабря украинские беспилотники отработали по важному инфраструктурному объекту во временно оккупированном Крыму, который обеспечивает топливом российские войска.

Также ранее в Воздушных силах ВСУ отмечали, что российская ПВО в Крыму не может справиться с ракетами западного производства, которые получила и использует Украина.

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