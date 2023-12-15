Еще в марте там было немало личного состава и техники, которая прибывала по железной дороге из России.

База по ремонту военной техники оккупантов возле села Новостепово в Джанкойском районе (временно оккупирован Крым) внезапно стала опустошенной.

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", на этой базе россияне долгое время ремонтировали подбитую технику и готовили к отправке на фронт. Еще в сентябре там было гораздо больше автомобилей, БТР, танков и другой бронетехники, чем сейчас.

Количество техники на этой базе стремительно уменьшалось с марта этого года. Весной личного состава там было много, сейчас – почти никого.

"Исходя из этого, можно сделать два предположения: либо ремонтировать уже нечего, либо ремонт проводят где-то в другом месте. Но о новой дислокации нам ничего неизвестно", - пишет проект.

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Напомним, что в ночь на 5 декабря жители оккупированного полуострова сообщали о громкие взрывы в Керчи и Феодосии. В ту же ночь оккупанты перекрывали Крымский мост.

В российском Министерстве обороны утром заявили, что Крым оказался под атакой 35 беспилотных летательных аппаратов. Они якобы сбили 22 из них, а остальные - перехватили.

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