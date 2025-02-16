Россияне передвигались гражданским транспортным средством на место запуска разведывательного беспилотника.

Двое операторов российских беспилотников передвигались на небронированном грузовике. Украинские силы нанесли по ним удар с помощью HIMARS и дронов. Главное управление разведки посчитало необходимым использовать ценные ресурсы - разведывательный дрон, ракетную систему и ударные беспилотники - для ликвидации этой группы аэроразведчиков, пишет Forbes.

В то время как война России против Украины продолжается четвертый год, а поддержка США сталкивается с политическими вызовами, украинцы прилагают усилия, чтобы сохранить свое ключевое преимущество на поле боя - контроль над небом с помощью дронов.

Операция состоялась в Запорожской области. Украинский разведывательный дрон Shark заметил подозрительный гражданский грузовик на российской стороне линии фронта и начал слежку. Потеряв значительное количество военной техники, россияне все чаще используют гражданские транспортные средства для передвижения и боевых операций.

Украинские силы обнаружили, что грузовик перевозил российский дрон "Орлан". Решив не допустить его запуска, украинская разведка обратилась к военным с запросом на огневую поддержку. Вскоре HIMARS выпустил кассетный боеприпас, который взорвался над позицией российских операторов, нанося смертельные поражения.

Вероятно, российские операторы погибли или сбежали, поскольку следующие украинские дроны беспрепятственно атаковали грузовик и "Орлан", уничтожив их. ГУР сообщило об этой операции, подчеркивая важность борьбы за свободу.

Однако украинцы сталкиваются с новыми вызовами. Российские силы начали активно использовать беспилотники на оптоволокне, которые не поддаются радиоэлектронным помехам. Украинские военные отвечают на это стратегией превентивных ударов, пытаясь уничтожить операторов дронов еще до их запуска.

Вместе с военными трудностями растут и политические угрозы. Дональд Трамп требует, чтобы Украина передала США половину своих полезных ископаемых в качестве платы за помощь. Кроме того, он намекает на возможное сокращение будущей поддержки, если Киев не согласится на эти условия.

Война в Украине: вы могли это пропустить

15 февраля российские оккупационные войска проводили штурмовые действия в направлении Константинополя и Улаклов Донецкой области. По данным проекта DeepState, россияне начали накаты на эти населенные пункты с самого утра.

Пока в Мюнхене на конференции по безопасности обсуждают урегулирование войны в Украине, 15 февраля выдалось самым тяжелым днем на фронте с начала 2025 года. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 произошло 250 боевых столкновений.

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