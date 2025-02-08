В результате удара "задвухсотилось" много российских офицеров.

ВСУ ударили по штабу 35-й ОМСБр вооруженных сил РФ во временно оккупированном городе Селидово на Покровском направлении.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, в результате этого удара были ликвидированы многие офицеры командования бригады оккупантов.

Интересно здесь то, что руководила дроном, с которого велись корректировки и съемка, оператор с позывным "Ультра" - одна из немногих женщин-операторов БПЛА "Shark", которая ушла на фронт, чтобы фронт не дошел до ее родного Днепра.

По некоторым данным, удар ВСУ осуществили из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Оккупанты в соцсетях на полную ноют, что на днях в Селидово был поражен штаб с командирами 35 ОМСБр. Все они были ликвидированы.

Оккупация Селидово

30 октября 2024 года оккупанты захватили город Селидово Покровского района Донецкой области, поселок Вишневое и село Звездное. Оккупации Селидово предшествовали тяжелые бои. ВСУ пытались до последнего удержать город, однако нехватка оружия и военных не позволила этого сделать.

Ранее высказывалось мнение, что российская армия хоть и штурмует Селидово, но не "стирает с лица земли", потому что хочет в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

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