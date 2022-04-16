Он имеет большое преимущество над российскими беспилотниками такого класса.

Немецкая компания Quantum поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, это первое в истории официальное снабжение беспилотников военного назначения в Украину. Стоимость аппарата - около 200 тысяч евро.

"Vector уже в Украине и скоро будет проведено испытание в боевых условиях специалистами одного из добровольческих подразделений, которое взаимодействует с ТРО Днепра, и которое точно поражает российские войска артиллерийским огнем", - сообщил Бутусов.

Современный беспилотник Vector имеет вертикальный взлет и посадку. Он оснащен оптико-локационной станцией HD-40lv с лазерным дальномером. Отмечается, что он имеет большое преимущество над любыми российскими беспилотниками такого класса.

Ранее сообщалось, что турецкий беспилотник с украинским двигателем AKINCI B побил рекорд высоты.

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