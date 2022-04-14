Во время боевого дежурства украинские военные заметили БПЛА врага, который двигался в досягаемости для стрелкового оружия.

Украинские морские пехотинцы уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом информирует Командование морской пехоты.

"Недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты смогло приземлить российский БПЛА "Орлан-10", которому "аналоговнет". Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА. Морпехи говорят, что шел он довольно низко, как для такого типа беспилотников, но в досягаемости для стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА упал за несколько километров.

"Сразу к месту выдвинулась группа, которая обнаружила потенциальный гумус в виде рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались забрать свой беспилотник. Наши морпехи не растерялись, обошли с флангов и дали бой. Как только эти воины услышали первые выстрелы, не смотря даже на то, что их прикрывает БТР, они удрали, аж гай шумел. В результате двое свинособак ранены, один из них тяжело. К сожалению, им удалось скрыться - пока что, но свою птичку они все же не забрали", - отметили в морской пехоте.

Ранее сообщалось, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения уничтожили 160 вражеских самолетов.

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