В столице - попадание обломков в жилой 25-этажный дом в Соломенском районе.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек. Об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала Министерства внутренних дел.

"Три человека по состоянию на сейчас погибли, 8 - травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС", - сообщает Клименко. Ранее было известно о 2 жертвах.

На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Спасенным и родственникам погибших оказывают психологическую помощь, добавляют в МВД.

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Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан. Особенно ждут обращений в отношении без вести пропавших лиц. Кроме того, есть неопознанные жертвы, поэтому для идентификации требуется анализ ДНК.

Россия атаковала Киев 24.06.2023

Ночью 24 июня Российская Федерация атаковала Киев ракетами, известно о попадании обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе столицы. Изначально сообщалось о 2 погибших.

Напомним, оккупанты в ночь на 24 июня пытались нанести удары не только по Киеву, но и по Харькову и Днепру. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

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